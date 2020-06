Apple Valley

Wednesday, June 17 Ladies League results: A Flight: Net — Jo Albert 32; Flag Day — Jan Davis; B Flight: Net — Anne Legendre 26; Flag Day — Nancy Manley; C Flight: Net — Claudette Stewart 30; Flag Day — Ethel Landry; Overall: 50/50 — Claire Veilleux.

Augusta

Monday, June 15 Maine Seniors results: Senior Individual Winner: — Mark Plummer 70; Bernie Lontine -6; Flight A: Gross (55-64) Mac Hayden 74; Net — 1. Brian Walsh -4 2. Kevin D0yle -1 3. Joe Bruno -1; Flight B: Gross (65-69) — Mark Curtis 74; Net — 1. Brian Lasalle -5 2. Tim Thompson -4 3. Woody Simonds -4; Flight C: Gross (70-74) —Doug Boyink 80; Net — 1. Thomas Newman -6 2. Paul Connolly -3 3. Charlie Shuman -3; Flight D: Gross (75-79)— John Rizzo 79; Net — 1. Dave Day -1 2. Robert Dall -1 3. Jim Westfall -1; Flight E: Gross (80+) — Alistair Macvicar 87; Net — 1.Robert Timothy E 2. Ray Petenaude +1 3. John Haynes +2; Team: Gross — 1. Carson/Dall/Mullen/Doyle 67; 2. M Plummer/S Plummer/O’Donnell/Rizzo 67 Net — 1. LaSalle/Johnson/Fasulo/Welch -15 2. Roscoe/Bruno/Noyes/Pietroski -13.

Biddeford-Saco

Tuesday, June 16 MSGA Women’s Golf results: Flight One: Gross — 1. Kristin Kannegieser 80 1. Ruby Haylock 80 3. Kathi O’Grady 81 4. Ruth Colucci 82 Net — 1. Morghan Dutil 71 2. Laurie Hyndman 73 2. Melissa Johnson 73 4. Allison Landes 74; Flight Two: Gross — 1. Laura Blanchette 84 2. Jade Haylock 89 2. Michele Davis 89 4. Kim Burnham 90; Net: 1. Lisa Gorman 70 2. Corleen Garland 73 3. Emily Jones 75 4. Cindi Kostis 76; Flight Three: Gross — 1. Margo Audiffred 89 2. Patricia Bouton 92 3. Maureen Lano 93 4. Phyllis Wagstaff 94 4. Debbie Porter 94 Net — 1. Diana Wescott 71 2. Debbie Lalemand 73 3. Cindy Gelinas 74 4. Darlene Davison 74 4. Ann Anthony 74 4. Donna Applebee 74; Flight Four: Gross — 1. Bonnie Cote 97 1. Patricia Bailey 97 3. Nancy Bither 98 3. Luanne MacDonald 98 5. Cathy Fifield 99; Net — 1. Bonnie Cote 71 2. Polly Hoffman 74 2. June Bureau 74 4. Melinda Eaton 75 Flight Five: Gross — 1. Penny Guerin 102 2. Terri Messer 103 2. Ann May 103 4. Jean Farrell 109 4. Carol Walsh 109; NET: Donna Bouchard 73, Diane Beaulieu 74, Sylvia Leblanc 74, Diane Snow 77; Overall: Skins: Gross — Heidi Haylock No. 3, Laurie Hyndman No. 5, Maureen Wedge No. 8, Ruby Haylock No. 11; Net — Nancy Bither No. 2, Prudie Duross No. 4, Diane Beaulieu No. 13, Theresa Kelley No. 14, Patti Girr No. 15, Maureen Wedge No. 16.

Fairlawn

Wednesday, June 17 Senior League three-ball points results: 1. Marty Eyre/David Gross/Mike Cloutier/Ron Cronin 85 2. Bert Roberge/John Moreau/Rick Gardiner/Ron Bilodeau 79 3. Rick Lane/Dennis Fox/Rick Gardiner/Ron Grant 77; Pins: No. 11 — 1. Paul Carpenter 15’3″ 2. Steve Bergeron 18’3.5″ 3. John Mathieu 22’1″ No. 13 — 1. Marty Eyre 4’3″ 2. Ron Grant 6’2″ 3. John Moreau 14’2″

Sunday, June 14 Dot Cailler Memorial Golf Tournament results: Two of Four best ball yellow twist — 1. Dave Bailey/Kevin Ridge/David Gross/Paul Spencer 130 2. Brian Bilodeau/Bobby Grenier/Jackie Rybeck/Reco Arnoldy 132 3. David VanBaars/Ryan Cook/John Bryant/Ron Grant 135; Skins: Gross — David VanBaars No. 1 and No. 11, Linda Gross No. 2, Marty Eyre No. 7, Jackie Rybeck No. 8, Harold Jones No. 9; Net — Mike Bell No. 3, Marty Eyre No. 7, Alec Collins No. 15 and No. 18; 50/50 — Kyle Lukeski.

Fox Ridge

Wednesday, June 17 Men’s League results: 1. Fortin/Grant 18 2. Provencher/Dee 17.5 3. Pre/Lashua/Philbrook 17 4. Roberge/Garey 16 5. Ouellette/Fitzergerald 15.5 5. Caiani/Breton 15.5 7. Camire/Pouliot 15 8. Gilbert/Busch 14.5 9. Dostie/Fillion 12.5 10. Cloutier/Washburn 12.

Martindale

Wednesday, July 17 Senior two-ball results: 1. Jim Helmkamp/Nick Bayley 63 1. Tom Platz/Chip Morrison 63 3. Brian Walsh/Al Stasulis 64 4. Doug Craib/Scott Lever 65 4. Ron Morin/Matt Carroll 65; Pins: No. 4 — Rocky Myers 4’6″ No. 9 — Steve Shugars 10’8″ No. 11 — Nick Bayley 2’1″ No. 17 — Doug Craib 12’3″; Skins: Gross — Rocky Myers No. 7, John Emerson No. 13, Doug Craib No. 17; Net — Matt Carroll No. 9, Tom Fournier No. 12, Terry Nadeau No. 18.

The Meadows

Wednesday, June 17 Ladies League Scramble results: 1. Jean Blanchette/Martha Cielinski/Wanda Brown 39 2. Pauline Blais/Camille Booker/Nancy Dube/Lynn Polley 40 2. Linda Bolduc/Phyllis Greim/Phoebe Lowell/Deb Charest; Closest to the pin — Lin Mathieu/Jackie Gardner/Anita Morin 3′; 50/25/25 — Louise Cote/Deb Charest.

Oakdale

Tuesday, June 16 and Thursday, June 18 Ladies League results: Points — 1. Pam Lyons +4 2. Tammy James +2; Two person best-ball: Net — 1. Tina Riley/Jeanne Innes 28 2. Diane Johnson/Jeanne Innes 29; Closet to the pin — Jeanne Innes 10’6″.

Poland Spring

Sue Hatch aced the par-3 sixth hole using a 5-wood on Tuesday, June 16. Witnessed by Jen Banker, Angie Ray and Gail Charpentier.

Friday, June 19 Best Ball Sweeps results: Gross — 1. Dan Bouttenot/Gordon Ross 72 2. Edwin Piirainen/Sandra Ross 73 2. Marc Lasky/William Begert 73; Net — 1. Justin Mattos/Claude Lesperance 62 2. John Petrocelli/Steve Noble 65 2. Peter Godin/David Venne 65 2. Jerry Legere/Gil Poliquin 65; Skins: Net — Gil Poliquin No. 1, Edwin Piirainen No. 2, William Begert No. 7, David Venne No. 11, Claude Lesperance No. 18.

Thursday, June 18 Men’s Twilight League: Gross — 1. David Luce 35 2. Larry Ross 38 3. Scott Tiner 42 3. Mike Fickett 42 3. Cy Thompson 42 3. Steven Roy 42; Net — 1. Jon Ray 34 1. Ken Luce 34 3. Ryan Wilson 35 4. Brian Brigg 37.

Thursday, June 18 Ladies League results: Gross — 1. Janet Nelson 40 2. Sharon Fasulo 43 3. Sandi Piper 48; Net — 1. Dot Meagher 33 2. Diane Gagnier 34 3. Diana Poliquin 35 3. Janis Astle 35; Skins: Net — Dot Meagher No. 1 and No. 3, Elaine Dube No. 2, Diana Gagnier No. 11.

Tuesday, June 16 Women’s Twilight League results: Best Ball on Even Holes — 1. Sue Hatch/Jen Banker/Angie Ray/Gail Charpentier 16 1. Barb Eretzian/Karly Eretzain/Carol Miller/Mauri Dufour 16 1. Brenda Mickelson/Carlene Fassett/Luanne Lowe/Terry Girouard 16 1. Becca Ducharme/Lisa Ardia/Melanie Whited/Laurie Callahan 16 5.Lisa Bisson/Sue/Ginny Coleman 19 5. Pam Larose/Rhyanna Larose/Mona Bergeron/Pauline Winterbottom 19 7. Roxy Dionne/Sue Provost/Anne Printup/Sue Reny 20 8. Nancy Richard/Mona Leavitt/Patty Leavitt/Margie Bickford 21 9. Dot Meagher/Yvette Washburn/Ruth Briggs/Gail Croteau 22 10. Diane Cook/Jill Starbird 25; Best Ball on Back Nine — 1. Azelle/Leesa Smith 17 1. Luvon Nash/Kathy Bartley/Yvette Boutenott 17 1. Mary Nablo/Karen Nichols/Maureen Heath 17 4. Brooke Grygiel/Alicia Laroche/Ann Martel/Sonja Theriault 18; Scramble on Front Nine — 1. Jacque Giasson/Cathy Adamson/Jill McCann/Sue Peters 36 2. Lynn Hamlin/Tori Murphy/Alliana Murphy/Erin 42 3. Erica Bosse/Cyndi Robbins/Heather Printup/Jessica Ouellette 43 3. Pat Maines/Georgia Pratt/Betsy Mayo 43 5. Mel Needham/Charlotte Coogins/Becky Lee/Peggy White 47; Overall: 50/50 — Sue Provost.

Springbrook

Thursday, June 18 Women’s League Blind Draw Points results: 1. Rachel Newman/Barb Gabri -11 2. Cheryl Harrington/Jo Albert -11.5 2. Ashley Golden/Becky Laliberte -11.5; Pins: No. 13 — Lauriane Elwell 24′ No. 15 — Jean Pratt 4’6″.

Wednesday, June 17 Points results: 1. Bud Murphy +1 2. Tyler Tyburski E 2. Brandon Marcotte E 2. Roger Maloney E.

Tuesday, June 16 two-ball blind draw points results: 1. Don Rahmlow/Rick St. Laurent +9 2. Ray Convery/Ron Leeman +4 3. Matt Beckim/Kevin Bell +3

Monday, June 15 Mixed Twilight League results: Gross — Cathy Roy/Ray Roy 37; Net — 1. Don Rahmlow/Rachel Newman 30 1. Carmen Cohen/Sid Cohen 30.

Turner Highlands

Tuesday, June 16 CMSGA results: Overall Gross: Reid Birdsall 69,Bruce Bubier 71, Dave Ballew 75; Net: Wayne Gifford 66, Bill Palmer 69, Spike Herrick 70; FLIGHT 1 Gross: Bob Pellerin 77, Dennis Leaver 79M, Dan Bence 80M; Net: Mark Kamen 71M, Tom Downs 71, Mike Baillargeon 74M; FLIGHT 2 Gross: Dan Dawe 77, John Collins 79, John Deetjen 80; NET: Dale Northrup 73M, Barry Gates 73, Bill Hunter 75; FLIGHT 3 Gross: Tom Kus 78M, Mert Dearnley 78, Mike McGuire 80; Net: Butch Presby 71, Ben Walker 72, Dave Curtis 74M; FLIGHT 4 Gross: Bob Ouellette 80, Dave Haris 82, Cy Thompson 83; Net: Bill Weatherbie 71M, Charlie Bonney 71, Carleton Demmons 72M; Super Senior: Gross: Dana McCurdy 88; NET: Bob Coates 72; Best Ball Gross: Bruce Bubier, Mert Dearnley, Bill Fairchild, Colin Roy 64; Ray Brochu, Dave Kus, Tom Kus, Ed McKay 69M; Best Ball Net: , Mike Baillargeon, Leo Bellemare, Ken Carver, Dave St.Andre 57; Spike Herrick, Bill Weatherbie, Keith Weatherbie, Malcolm Weatherbie 61M; Pins: No.4 Bruce Bubier 8′ 9” Bob Pellerin 15′ 11” No.8 Tom Downs8′ 9” Darrell Moody 9′ 6” No.10 Bob Pellerin 2′ 2” Dave Boucher 10′ 10” No.15 Steve Smith 2′ 5” Dick McAuslin 5′ 0”” No.18 Dick Albert 5′ 3” Greg Gravel 5′ 10” SKINS: Gross: #2 Dan Boucher(3) #4 Wayne Sanford (2) #6 Alan Turner (3) #8 Leo Bellemare (2) NET #5 Bill Blakemore (2) #10 Keith Weatherbie (1) #13 Cy Thompson (2)

« Previous