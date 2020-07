Apple Valley

Wednesday, July 8 ladies league results: Net: A Flight — Jill Longstaff 32 B Flight — Nancy Manley 26 C Flight — Diane Doyon 28; Red, White and Blue (game of the day) — Fran Blanchette/Pauline Paradis/Jill Longstaff 46; 50/50 — Ethel Landry.

Brunswick

Thursday, July 7 CMSGA results: Overall Gross: Reid Birdsall 74, Bruce Bubier 76, Steve Smith 77M; Net: Jeff Corson 68, Alan Caron 69M, Ben Walker 69M; FLIGHT 1 Gross: Tom Downs 77, Dave Ballew 78, Munro Dodge 82; Net: Wayne Hackett 72, Joe Shaw 73, Dan Labrie 75M; FLIGHT 2 Gross: Leo Bellemare 81M, Tom Kus 81M, Greg Page 81; NET: Phill McCabe 71, Roger Dion 72, Dale Northrup 73M; FLIGHT 3 Gross: Mike Knox 80, Paul Connolly 82, Mert Dearnley 83M; Net: Tom Ryan 71, Dave Ames 73, Reggie Gammon 84; FLIGHT 4 Gross: Bob Ouellette 81, Dave Kus 83, Cy Thompson 88; Net:, Dave Harris 71, Mike Napolitano 74, Alan Turner 75; Super Senior: Gross: Jim Murphy 91; NET: Kermit Knowles 81; Best Ball Gross: Bruce Bubier, Mert Dearnley, Bill Fairchild, Colin Roy 69M; Dave Ballew, Tom Davis, Tom Downs, Phil McCabe 69; Best Ball Net: , Dave Harris, Jeff Corson, Alan Caron, Bill Palmer 58; Dave Curtis, Kevin Brown, Brien Richards, Rollie Seguin6 62M; SKINS: Gross: #10 Jim Spurlin (3) NET #1 Kevin Brown (2) #3 Mike Baillargeon (3) #5 Don White (1) #11 Dave Harris (1) #12 Phil McCabe (2) #14 Ed Williamson (2) PINS: #4 Dennis Leaver21” Bill Blakemore 3′ 8” #5 Geno Ring 3′ 0” Ray Brochu 4′ 5” #11 Phil McCabe 8′ 7” Dave Lieser 12′ 3” #15 Phil Hart 15′ 7” Mert Dearnley 16′ 0”

Cape Neddick

Tuesday, July 7 MSGA women’s results: Flight one: GROSS — Bailey Plourde 68, Emily Droge 74, Carrie Langevin 79, Sheila Brocki 80; NET — Susan Gilpatric-Smart 69, Mary Latini 71, Kim Burnham 72, Cecily Whiting 72; Flight two: GROSS — Elaine Politis 81, Nancy Field 85, Stephanie Babin 87, Peggy Wilson 90, Carolyn Cianchette 90; NET — Delaney Roche 68, Anne Raynor 74, Nancy Bourque 74, Margaret Hillman 74, Barbara Ropke 74; Flight three: GROSS — Karen-Lee Moody 86, Maureen Lano 89, Emily Jones 90, Margo Audiffred 94, Linda Laughlin 94 NET — Michelle Boggs 71, Bobbie White 71, Neila Nelke 75, Mary Abbott 75; Flight four — GROSS:Tina Whalen 85, Juliette Jones 92, Sarah Gurry 92, Vicki Greer 93, Christina Bournakel 93, Patty McDonald 93; NET — Nancy Bither 67, Luanne MacDonald 72, Ann Houser 72, Marianne McNally 72; Flight five: GROSS — Lynn Oliver 96, Irene Schultz 98, Melinda Eaton 98, Bea McGarvey 98 NET — Cindy Shaw 71, Dana Hevey 73, Prudie Duross 74, Terri Messer 74, Penny Guerin 74; Flight six: GROSS — Doreen Robinson 101, Susan Graffam 103, Sandra Curro 105, Barbara Redmond 108, Maureen Collins 71 NET — Diane Snow 73, Sandy Osterrieder 76, Laurie Clark 79, Sheila Colby 79, Elizabeth Goodwin 79 Skins: GROSS — Luanne MacDonald No. 7, Emily Droge No. 4, Johanne Lovejoy No. 9, Vicki Lindquist No. 6, Bailey Plourde No. 15, Elaine Politis No. 13; NET — Elizabeth Goodwin No. 4 and No. 5, Diane Snow No. 11, Christina Bournakel No. 12, Laurie Clark No. 14, Patti Girr No. 8, Nancy Bither No. 1.

Cobbossee Colony

Wednesday, July 8 The Meadows ladies league scramble results: 1. Wanda Brown/Barbara Odiorne 39 2. Kim Coombs/Anita Morin/Chris Sirois/Anne Dumont; Pin: No. 2 — Pat Carr/Phyllis Greim/Linda Bolduc 18’5″; 50/50 — Kim Coombs.

Fairlawn

Wednesday, July 8 senior league three ball from red tee results: 1. Mark Pontbriand/John Moreau/Norm Ford/Paul Spencer -44 2. Marty Eyre/Chanel Leblanc/John Mathieu/Lee Biron -42 3. Dale Brown/Paul Cote/Mike Cloutier/Ken Austin; Pins: No. 2 — 1. Lee Biron 4’6″ 1. David Gross 4’6″ 3. Dale Brown 9’4″ No. 4 (second shot) — 1. Dale Brown 1′ 2. Steve Berry 9’8″ 3. Paul Spencer 10’7″ No. 8 — 1. Dale Brown 13’1″ 2. Mike Bell 13’2″ 3. Lee Biron 17’8″.

The Meadows

Thursday, July 9 senior league results: Front nine — 1. Rod Parker/Roger Bergeron/Joe McGovern/Sonny Jutras -4 1. Dan Charron/Clyde Epperson/Dan Favreau/Richard Beaulieu -4 3. Gerry Epperson/Roger Dupre/Ray Wyma/Bob Desbians -3; Back nine — 1. Bob Harnois/Charlie Hutchinson/Porky Boulet/Andy Pratt -2 1. Art Bonenfant/Pete Godin/Bert Boucher/Moe Vachon -2 3. Dick Blanchette/Jr. Magno/Paul Sarrazin/Al Edgecomb -1; Overall: 50/50 — Dan Favreau.

Oakdale

July 7 and July 9 ladies league points results: 1. Tina Riley +1.5 2. Debbie Gurney +1; Low putts — 1. Jan Mckenna 16 1. Pam Lyons 16 3. Sheila Meader 18 3. Diane Johnson 18; Long Putt — Patty Robichaud 7’4″.

Poland Spring

Friday, July 10 sweeps series results: Gross — Robert Wood/James Bowden 70 2. Brandon Tiner/Rick Meagher 77 3. Greg Gagnier/David Venne 78; Net — 1. Gordon Ross/Scott Tiner 61 2. Justin Mattos/John Petrocelli 65 3. Steven Piper/Jerry Legere 67 3. Denis Bouttenot/Sandra Ross 67; Skins — Gordon Ross No. 4, Rick Meagher No. 10, Robert Wood No. 13, Denis Bouttenot No. 16.

Thursday, July 9 men’s twilight league: Gross — 1. Larry Ross 36 2. David Luce 39 3. Cy Thompson 42 3. Jon Ray 42; Net — 1. Mike Fickett 35 1. John Petrocelli 35 1. Robert Wood 35 4. Scott Tiner 36.

Thursday, July 9 ladies league pink lady results: Gross — 1. Kathy Bartley/Caroline Hall/Janet Nelson/Susan Poulin 174 2. Gayle Bartley/Joanne Conley/Mary McCarron/Susan Piper 190 3. Elaine Dube/Adrienne Lasky/Susan Poulin/Diane Poliquin 197; Net — 1. Diane Gagnier/Sharon Fasulo/Jeanne Read/Cindy Halliday 140 2. Leesa Smith/Sylvia Leblanc/Dot Meagher/Gail Croteau 142.

Springbrook

Thursday, July 9 ladies league 3-3-3 results: 1. Rachel Newman/Carmen Cohen 29 2. Ashley Golden/Linda Mynahan 30 3. Jean Pratt/Holly Cooper 31; Pins: No. 2 — Deb Murphy 27’6″ No. 8 — Claire Carpentier 7’8″.

Monday, July 6 mixed twilight league results: Gross — Ken Carver/Ashley Golden 38; Net — 1. Katherine Ross/Keith Ross 33 2. Claire Carpentier/Bill Crane 33.2.

