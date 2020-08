Fox Ridge

July 25-26 Club Championship results: Men: Championship Flight — 1. James Frost 2. Bob Langlois; A Flight — 1. Mike Pietroski 2. Al Fares; B Flight — 1. David Smirles 2. Matt Carroll; C Flight — 1. Brian Moreau 2. Keith Proteau; Women: Championship Flight — 1. Kathy-Rae Emmi 2. Joyce Michuad.

Martindale

Sunday, July 26 individual point quota results: 1. Matt Ouellette +8 2. Jordy Knoren +7 3. Kyle Lukeski +6 3. Tim Fitzgerald +6 3. Matt Gallagher +6 6. Aaron Cieslak +4 6. Brian Bilodeau +4 8. Steve Lycette +3; Skins: Gross — Jace Pearson No. 1, Steve Lycette No. 3, Tim Fitzgerald No. 6, Matt Gallagher No. 9, Brian Bilodeau No. 14; Net — Randall Doucette No. 8, Nate Gould No. 12.

Saturday, July 25 results: Individual: 0-9 handicap: Gross — 1. Craig Chapman 2. Andrew Slattery 70 2. Jace Pearson 70; Net — 1. Doug Craib 72/66 2. David Gushee 71/67 3. Kelly Cates 75/69 3. Bob Blanchette 75/69; 10+ handicap: Gross — Jason Ward 80; Net — Mark Carrier 83/66; White Tees: Gross — Ernie Ashton 75; Net — 1. Al Stasulis 95/73 1. Brian Walsh 88/73; Team: Fourball (One best gross and one best net) — 1. Craig Chapman/Andrew Slattery/Vance Pearson/Jace Pearson -16 2. Aaron Cieslak/David Gushee/Steve Shugars/Ian Ryan -13 3. Kyle Bourassa/Mark Carrier/Chris Carrier/Bob Blanchette -11; Overall: Skins: Gross — Jace Pearson No. 3, Tim Jordan No. 7; Net — Aaron Cieslak No. 3, Johnny Grant No. 5, John Emerson No. 8, Maureen Mayo No. 9, Vance Pearson No. 13, Jason Rouleau No. 18.

Friday, July 24 results: Men: Green Tees: Gross — Kyle Bouffard 77; Net — Jim Helmkamp 82/67; White Tees: Gross — Chip Morrison 79; Net — 1. Ron Morin 82/70 1. Ray Martel 92/70; Women: Gross — Melissa Johnson 82; Net — Neila Nelke 89/73; Overall: Skins: Gross — Bob Bowie No. 5, Tim Veilleux No. 13, Jamie Grattelo No. 17; Net — Jim Helmkamp No. 2 and No. 16, Mike Tiner No. 3, Neil Mayo No. 12, Brian Walsh No. 14.

Poland Spring

July 25-26 Club Championship results: Men: Championship Flight — 1. Dan Bouttenot 144 2. Larry Ross 146 3. Gotrdon Ross 147 4. Peter Leighton 148 5. Rafael Barajas 152 6. Mike Routhier 155 7. Mark Laliberte 157 8. David Luce 158 9. Joe Bruno 159 10. Tom Leblond 163; Flight A — 1. Jack Conway 166 1. Albert Doughty IV 166 3. Peter Godin 168 4. Gordon Smith 169 5. Ron Herbert 173; Flight B — 1. Scott Tiner 169 2. Rick Meagher 172 3. Steven Roy 182 4. Stan Tetenman 183 5. Jacob Polchies 187; C Flight — 1. Kip Kraus 179 2. Jeff Milligan 180 3. Steve Noble 188 4. Don Jalbert 191 5. Dennis Verrill 199; Women: Champion Flight — 1. Janet Nelson 161 2. Lisa Laliberte 171 3. Leesa Smith 182 4. Sharon Fasulo 194.

Tuesday, July 21 ladies twilight league results: Shamble/Best ball minus holes No. 1, No. 6 and No. 9 results — 1. Mickey Belanger/Angie Larochelle 24 2. Ann Martel/Sonja Theriault/Melanie Gordon/Brooke Grygiel 27 2. Yolanda Nichols/Karen Nichols/Maureen Heath/Beth Shea 27 2. Laurie Berry/Lucky D’Ascanio/Debbie Sullivan/Liz Blanchette/Sandy Hubbard 27 4. Anne Printup/Sue Reny/Sue Provost/Roxy Dionne 28 4. Terry Girouard/Brenda Mickelson/Leanne Lowe/Carlene Fassett 28 4. Allaina Murphy/Torey Murphy/Lyn Hamlin/Cindy Halliday 28 7. Lynn Haley/Cathy Curley 29 8. Dot Meagher/Yvette Washburn/Gail Croteau/Ruth Briggs 30 8. Sue Hatch/Jen Banker/Angie Ray/Gail Charpentier 30 10. Pam Larose/Rhyanna Larose/Mona Bergeron/Pauline Winterbottom 34; Scramble — 1. Pat Maines/Sharon Campbell/Georgia Pratt/Jane Stone, Betsy Mayo +3 2. Jill Starbird/Diane Nadeau/Sue Peters/Polly Sullivan +5 3. Mauri Dufour/Carol Miller/Karly Eretzian/Barbara Eretzian +6 4. Susan Farquhar/Cathy Adamson/Jill McCann/Jacque Giasson +15 5. Peggy White/Melody Needham/Charlotte Coogins/Becky Lee +16; 50/50 — Sandy Hubbard.

Springbrook

Sunday, July 26 Senior Club Championship: Men: Black Tee: Gross — Jeff Mertzel 73; Net — Tom Tiner 68; Super Senior Blue Tee: Gross — 1. Sid Cohen 72 1. Ron Leeman 72 1. John Pleau 72; Net — 1. Lonney Steeves 69 1. George Hopkins 69 1. Ken Carver 69; Super Senior+ Blue Tee: Gross — 1. Jeff Kent 75 2. Dick Therrien 78; Net — 1. Jim Murphy 71 1. Joe Pietroski 71; Women: Senior: Gross — Judy Corkum 95; Super Senior: Gross — Claire Carpentier 80; Net — Rita Howard 79; Super Senior+: Gross — Rachel Newman 88; Net — Carmen Cohen 74; Overall: Pins: No. 2 — Bong Adil 7′ No. 8 — Dave St.Andre 1’6″ No. 13 — Roger Maloney 12′ No. 15 — Claire Carpentier 10’6″; Skins: Gross — Ken Carver No. 1, Bob Tremblay No. 6, Keith Ross No. 12, Ron Leeman No. 16; Net — Ken Carver No. 1, Rita Howard No. 3, Bob Tremblay No. 6, Scott Bubier No. 9, Jeff Kent No. 11, Keith Ross No. 12.

