Wednesday, August 12 men’s league results: Gross — 1. Tony Dubois 37 2. Roger Bowden 39 3. Scott Fennessy 40 3. Chris Cloutier 3. David Van Baars 40 6. Tom Cyr 41 6. Billy Pepin 41 6. Mike Harnden 41 9. Dave Bailey 42 9. Tony Cyr 42; Net — 1. Tony Dubois 32 2. Roger Bowden 32 3. Billy Pepin 33 3. Jacob Nason 33 5. Scott Fennessy 34 6. Rick Leeman 35 7. Mike Harnden 36 7. Dave Bailey 36 7. Tony Cyr 36 7. Reco Arnoldy 36 7. Shawn James 36 7. Jil Dionne 36 7. Matt Ouellette 36 7. Mike Dubuc 36; Pin: No. 2 — Rick Leeman 28’4″.

Sunday, August 16 mixed Championship results: Gross — 1. Rick Dostie/Sue Dostie 71 2. Gary Caiani/Andrea Caiani 81; Net — 1. Matt Kelly/Julie Clark 60 2. Carl Goody/Maureen Heath 69.

Wednesday, August 12 Pro Vision Center men’s league results: 1. Mckew/Laberge 18 2. Ouellette/Fitzgerald 17.5 3. Fortin/Grant 16.5 4. Grondin/Goody 16 4. Dostie/Fillion 16 6. Copp/Cox 14.5 7.Gilbert/Busch 14 8. Caiani/Breton 13.5 8. Cameron/Breau 13.5 10. Cloutier/Washburn 13.

August 15-16 Club Championship results: Championship Flight — 1. Will Kannegieser 140 2. Andrew Slattery 143 3. Brian Bilodeau 144 4. Matt Ouellette 146 4. Joe Baker 146; A Flight (8-12 handicap) — 1. Glenn Tracey 154 2. Rich Asselin 157 3. Justin Murphy 165; B Flight (13+ handicap) — Jordy Knoren 147 (net); Senior: Gross — 1. Scott Lever 143 2. Doug Craib 144; Net — 1. Tom Skelton 136 2. Wayne Hackett 139; Women: Gross — Danielle Rock 163; Net — Carol Burnham 147; Skins: Saturday: Blue Tees — Joe Baker No. 2, Jace Pearson No. 4, Brian Bilodeau No. 7, Paul Croteau No. 10 and No. 17, Mike Doucette No. 16; Green Tees — Rich Asselin No. 7, Justin Murphy No. 13 and No. 15; White Tees — Bob Blanchette No. 6, Scott Lever No 7, No. 13, No. 15 and No. 18, Doug Craib No. 9, No. 12 and No. 14; Sunday: Blue Tees — Andrew Slattery No. 5, Craig Chapman No. 7, Matt Ouellette No. 11, Bobby Myer No. 13, Kevin Shrader No. 15, Chris Carrier No. 16; Green Tees — Jason Ward No. 2, Glenn Tracey No. 4 and No. 11, Kyle Lukeski No. 5, Marc Vachon No. 14, Johnny Grant No. 16; White Tees — Scott Lever No. 3, No. 5, No. 8, Neil May No. 13, Peter Ashton No. 15, Doug Craib No. 16; Yellow Tees — Danielle Rock No. 17, Melissa Johnson No. 18.

Bill Vineau aced the 135-yard par-3 fourth hole using a 4-hybrid. Witnesses were Dennis Wotten and Mark Palmer.

August 15-16 member-guest best ball results: Gross — 1. Richard Tibbetts/Tom Rowe 147 (MC) 2. Don Johnso/Dan Johnson 147; Net — 1. Mike Jacques/Roland Jacques 121 2. Art Turbide/Eric Turbide 123; Pins: No. 4 — 1. Tom Rowe 17’2” 2. Elijah Arnold 19’3” No. 13 — 1. Mark Chaisson 9’5” 2. Mike Kenney 12’4.5″; Long putt: No. 2 — Doug Stone 32’ No. 9 — Norm Charleston 12’ No. 18 — Mike Jacques 13’10”.

Sunday, August 16 results: Gross — 1. Mark Laliberte 71 2. Gordon Ross 72 3. Edwin Piirainen 74 3. Peter Leighton 74 5. Gary Fecteau 79 5. Ballard Nash 79 7. Steven Piper 80 8. Duane Ross 81 9. Phil Fasulo 82 10. James Bowden 87 10. Peter Goddin; Net — 1. Jon Ray 68 1. Tyler Trenholm 68 1. Steve Noble 68 4. Luvon Nash 69 4. Rick Meagher 69 4. Dave Conley 69 7. Sandra Ross 70 8. Dennis Merrill 71 8. Linda Charpentier 71 8. Tom Fasulo 71; Skins — Mark Laliberte No. 4, Luvon Nash No. 8, Roger Charpentier No. 9, David Venne No. 10, Sandra Ross No. 16, Tyler Trenholm No. 17.

Saturday, August 15 results: 1. Dave Luce 71 2. Mark Laliberte 77 3. Gary Fecteau 79 4. Duane Ross 80 4. Mike Langelier 80 6. Gordon Ross 82 6. Phil Fasulo 82 8. Ron Herbert 85 9. Peter Godin 86 10. Ken Luce 87; Net — 1. Gordon Smith 66 4. Dave Conley 67 3. Gil Poliquin 68 4. Diana Poliquin 69 5. Rick Meagher 70 5. Sharon Fasulo 70 7. Dick McCann 71 8. Steve Noble 72 8. Steven Roy 72 8. Leesa Smith 72; Skins: Net — Diana Poliquin No. 8, Duane Ross No. 9, Gordon Smith No. 13, Mark Laliberte No. 14, Dave Conley No. 17.

Friday, August 14 sweeps results: Gross — 1. Edwin Piirainen 74 1. Gil Poliquin 74 3. Mike Routhier 75; Net — 1. Rick Meagher 65 2. Jerry Legere 66 3. William Begert 67 4. Claude Lesperance 67 3. Sandra Ross 67; Skins — James Bowden No. 6, Steven Piper No. 9, Claude Lesperance No. 12, Sandra Ross No. 16

Thursday, August 13 men’s twilight league: Gross — 1. Dave Luce 35 2. Mike Fickett 38 2. Cy Thompson 38; Net — 1. Ryan Wilson 31 2. Steven Ross 32 3. Scott Tiner 33 3. Ken Luce 33.

August 14-16 member-guest results: Friday: 666: Gross — 1. Bob Convery/Ray Convery 70 1. Randy Oliver/Mark Kent 70; Net — 1. Tom Kus/Dave Kus 63 1. Hank Wilson/Brian Henderson 64; Saturday/Sunday: Gross — 1. Tom Tiner/Mike Fortin 133 2. Sid Cohen/Kelly Cates 134 3. Jay Hopkins/Jeff Richard 138 4. Ray Convery/Bob Convery 140; Net — 1. Bert Cote/Scott Cote 126 2. Jon Kent/Jeffrey Kent 127 2. Gaeton Bolduc/Stan Camic 127 4. Dave St. Andre/Mike Bailleron 128; Pins: Saturday: Member: No. 2 — J Levasseur 6’5″ No. 8 — Jay Hopkins 7′ No. 13 — Gaetan Bolduc 9’5″ No. 15 — Ray Convery 9’9″; Guest: No. 2 — Josh Dow 4’2″ No. 8 — Bruce Beasley 8′ No. 13 — Kevin Mower 10’9″ No. 15 — Jeff Richard 15′ Sunday: Member: No. 2 — Bert Cote 12’No. 8 — Scott Bubier 12′ No. 13 — Bob Kent 2′ No. 15 — Sid Cohen 4’2″; Guest — No. 2 — Mike Fortin 3’3″ No. 8 — Mike Fortin 2’1″ No. 13 — Kevin Irish 5’9″ No. 15 — Jeff Richard 15’6″ Skins: Saturday: Gross — Jay Hopkins No. 7, Dave Kus No. 13; Net — Josh Dow No. 2, Marshall Todd No. 8, Bob Convery No. 9, Dave Kus No. 13, Eric Medina No. 14; Sunday: Gross — Brian Henderson No. 1, Mike Fortin No. 2 and No. 8; Net — Mike Bailleron No. 5, Jon Kent No. 11, Bruce Beasley No. 14, John Chasse No. 17.

