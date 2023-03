WILTON —Wednesday Night Ladies, March 15

Teams: Mines in The Gutters 110-82, Bowling Belles 109-83, Just One More 97-95, Wreckin Balls 97-95, Coffee Beans 96-96, Designs By Darlene 91-101, Living On A Spare 87-105, Got The Splits 81-111.

Games: Melissa Malone 192, Katie Dube 188, Vicky Stevens 171, Heather Malone, 168, Michelle Perkins 163, Vicky Kinsey 157, Lynn Chellis 155, Hailee Perkins 150.

Series: Melissa Malone 481, Lynn Chellis 460, Heather Malone 451, Marley Stevens 420, Katie Dube 417, Vicky Stevens 417, Vicky Kinsey 413, Michelle Perkins 403

