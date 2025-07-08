LIVERMORE FALLS — The following students were named to the Spruce Mountain High School 4th Quarter Honor Roll.
Seniors
Highest Honors:
Avery Bessey
Katie Johnson
Christina Nelson
Hannah Perkins
High Honors:
Jace Bessey
Hannah Dube
Connor Foss
Honors:
Makayla Barker
Isabelle Beane
Violet Bellerose
Bluebell Chen
Mallory Clark
Skylar Condon
Brandon Cooper
Grace Espeaignnette
Lorellei Farrer
Lily Fortier
Nevaeh Fournier
Natalie Furka
Alex Grimaldi
Hannah Jewett
Max Labonte
Alex Ladd
Leylah Manning
Archer Messervy
Alexandria Palmer Moody
Braylyn Parlin
Cariana Rollins
Jayvin Saint Louis
Tateum Shaffer-Leclerc
Riley Small
Rayanna Taylor
Matthew York
Juniors
Highest Honors:
Nathalie Baker
Samuel Geissinger
Annalaya Spear
High Honors:
Grace Cuthbertson
Lucas Michaud
Isabelle Niedner
Sophia Stewart
Kayauna Tanner
Honors:
Gage Broadway
Madison Cordes
Olivia DiPasquale
Brooke Douglass
Bianca Given
Trevor Hogan
Ophelia Hughes
Mason Labonte
Kendra Moulton
Madysyn Rundlett
Kaz Townsend
Rylee Turner
Zen Dostie Wakefield
Cole Watts
Sophomores
Highest Honors:
Kyleigh Marcotte
Natasha McDonald
High Honors:
Adriana Briggs
Sophia Foss
Madelyn Grimaldi
Amelia Holland
Ashley Nelson
Honors:
Khloe Ames
Merik Bessey
Lauren Brackett
Kenley Bruen
Delila Carmahan
Maia Chapman
Erin Chen
Caden Frazier
Emma Furka
Brianna Gray
Faith Hanson
Mason Harlow
Madyson Hiscock
Shaylin Holt
Jacolby Jackson
Dylan Jewett
Owen Kelvey
Azalia Leach
Mackenzie Libby
Morgan McDaniel
Aubrey Mitchell
Brannon Moore
Ethan Moore
Madelain Morrell
Liam Nichols
Lillian Nickerson
Isabella Niemi
Malarie Richards
Adalia Scarbrough
Alivia Smith
Alissa Tompkins
Brody Veilleux
Dominic Webster
Leah Welch
Freshmen
Highest Honors:
Linda Lake
High Honors:
Aisla Armandi
Patrick Chen
Shay-Lynn Giroux
Cortney Lawson
Wyatt Steward
Honors:
Isaiah Ayer
Lily Bellerose
Drew Boivin
Griffin Bradeen
Baylee Brown
Huck Dube
Finley Fortier
Zoey Foss
Michaela Grant
Hunter Greeley
Aunna Hensley
Noelle Hughes
Marley Jarvis
Alaina Kachnovich
Aiden Knowles
Norman Lake
Patrick Libby
Madison Martin
Maxwell Turner
Ryley Wright
Elyssa Yannelli