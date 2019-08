Fairlawn

Sunday, Aug. 25 Member/Guest results: Two person best ball: Gross — 1. Richard Grant/Brandon Flint -1 2. Tim Lorrain/Russ Sweet -1 3. David Van Baars/Mike Bryant Even 4. John Bryant/Janelle Bryant E 5. Tom Cyr/Evan Dube E 6. Richard Grant/Chris King E; Net — 1. Ron Grant/Ken Edgerly -19 2. Bill Kennedy/Peter Grieves -18 3. Harold Jones/Dave Light -17 4. Richard Grant/Chris King -16 5. Ron Grant/Kelly Cates -16 6. Linda Gross/Dan Pontbriand -16; Member: Gross — 1. David Van Baars 76 2. Dan Gurney 78 3. Tim Bowe 78; Net — 1. Ron Grant 59 2. Linda Gross 61 3. Bill Kennedy 63 3. Les Sturtevant 63; Guest: Gross — 1. Brandon Marcotte 74 2. Evan Dube 75 3. Jake Bissonnette 76 4. Ed Fadden 76; Net — 1. Peter Grieves 58 2. Craig Bowie 60 3. Ed Fadden 63 3. Ken Edgerly 63.

Fox Ridge

Sunday, Aug. 25 weekend games results: Pins: No. 3 — Gary Caiani 12′ No. 5 — Joe Lariviere 26’9″ No. 13 — Steve Brooker 10’7″ No. 16 — Matt Brooker 39′; Skins: Gross — Dan Lavoie No. 1 and No. 17, Spenser Perkins No. 2, Gary Caiani No. 9 and No. 18; Net — Joe Lariviere No. 5.

Springbrook

Monday, Aug. 26 two person points results: Net — 1. Patti Ayotte/Gaetan Bolduc +14.5 2. Claire Carpentier/Bill Crane +9.5 3. Nancy Sage/Ray Fletcher +7 4. Ashley Golden/Ken Carver +4.5; Pins: No. 2 — Patti Ayotte 11’4″ No. 8 — Patti Ayotte 28′.

Sunday, Aug. 25 Pinehurst Championship results: Men: Gross — 1. Ray Convery/Jeff Kent 70 2. Brian Henderson/Leo Bellemare 71 3. Tyler Tyburski/J. Levasseur 73 3. Brad Pattershall/Tom Tiner 73; Net — 1. Dave Kus/Roger Maloney 56 2. Mark Susi/Tom Fournier 58 2. Ryan Godin/Mike Godin 58; Women: Gross — Rachel Newman/Claire Carpentier 83; Net — Ashley Golden/Jeannine Golden 65; Overall: Pins: No. 2 — Gaetan Bolduc 3’1″ No. 8 — Brad Pattershall 4’8″ No. 13 — Mark Susi 1’7″ No. 15 — Keith Ross 12’5″; Team Skins: Gross — D.StAndre/G.Bolduc No. 2, T.Tyburski/J.Levasseur No. 6 and No. 10, R.Godin/M.Godin No. 9, B.Henderson/L.Bellemare No. 14 and No. 17; Net — T.Tyburski/J.Levasseur No. 6, P.Murphy/J.Fennessy No. 7, R.Godin/M.Godin No. 9, D.Therrien/J.Mertzel No. 11, R.Newman/C.Carpentier No. 13, D.Kus/R.Maloney No. 15, B.Henderson/L.Bellemare No. 17.

Turner Highlands

Tuesday men’s league results: Flight one: Gross — Marke Wilcox 36; Net — Mark McCabe 30; Pins: No. 12 (second shot) — Phil Nickey 7’8″ No. 15 — Harry Haylock 4’9″; Flight two: Gross — Corey St. Denis 41; Net — Mike Courtemache 31; Pins: No. 1 (second shot) — Bob Dillow 18’5″ No. 4 — Bob Dillow 12’4″.

Monday men’s league results: Gross — Chandler White 33; Net — Dale Twitchell 30; Pin: No. 4 — Chris Bessey 21’2″.

Senior league results: 1. Norm St.Pierre/John Richey +9 2. Sonny Timberlake/Ton Jubinville +6 3. George Dragonetti/Mike Timberlake +5; Pins: No. 9 (second shot) — Bob Spencer 1’3″ No. 15 — Hap Green 9′.

Couples league 9-hole Par 3 tournament: Gross — Marke Wilcox/Nicole Stevenson 26 2. Doug Merrill/Karen Richardson 27; Net — Paul Cutter/Jan Cutter 16 2. George Chiasson/Donna Chiasson 16; Pins: No. 4 — Marke Wilcox 1’8″ No. 8 — Marke Wilcox 15′.

