LEWISTON — Lewiston High School has announced its first-quarter honor roll.
First Honors
Grade nine: Leila Abdi, Yonis Ahmed, Madeleine Albert, Badia Aldhaibani, Alexia Arel, Merveille Bamba, Jakob Beal, Ava Blanchette, Alex Breton, Isabella Brunetti, Emily Chapman, Savannah Connor-Schade, Madeline Cote, Olivia Crowley, Jersey Cunningham, Lillian Davis, Isabelle DeMars, Cody Dionne, Benjamin Drewal, Savana Emmert, Skylar Gaudette, Payson Goyette, Rukhia Hassan, Tatum Hunt, Madison Jones, Margaret Krantz, Emily Lachance, Alexia Landry, Allison Lavallee, Cohwen Leclerc, Lisha Luo, Shelby Martel, Aisha Mohamed, Johnathan Morin, Aleyeh Mussa, Safa Omar, Regina Pasi, Aubrey Peer, Ethan Rinko, Corinne Rosario, Kaitlyn Shannon, Adam Tardif, Gabriella Thomas, Mikaella Torres, Margaret Wade, Nathanael Wyman, Anny Zhao.
Grade 10: Marwa Sharif Abdi, Feysal Abdirahaman, Asha Abdisamad, Najmo Ahmed, Alexander Akers, Miski Ali, Brook Anderson, Suada Bashir, Melanie Beaulieu, Anna Belleau, Elijah Bigelow, Adam Bilodeau, Audrey Bilodeau, Emily Bilodeau, Austin Bouchard, Richard Caron, Benjamin Cloutier, Amaya Cooper, Leah Dube, Rylee Dufour, Michael Dymkoski, Brandon Farinas, John-Antonio Fatone, Catarina Feliciana Kunzika, Imna Flores-Rodriguez, Evan Gosselin, Destiney Graham, Kyle Graves, Alexandria Gutshall, Fatuma Hassan, Connor Hazard, Jibril Holloman, Hussein Hussein, Riyaane Hussein, Liam Hutchinson, Jack Kahan, Kecia Kakese, Amber Landry, Brianna Letourneau, Alyssa Marcoux, Kendall Mason, Faiza Mohamed, Ladan Mohamed, Hamda Mohsin, Elissa Nadeau, Rahma Osman, Julia Perkins, Emily Robert, Olivia Servidio, Isaac Shannon, Marguerite Shepard, Shanealya Small, Cami Smith, Bailee St. Hilaire, Cooper St. Hilaire, Kylee Walton, Gabriel Warszawski, Wardha Yussuf, Danny Zhang, Jenny Zhao.
Grade 11: Nasra Abdirahman, Hayelom Abraham, Mohamed Assoweh, Abdisalam Bade, Abigail Benson, Degmo Bileh, Jayden Blais, Myriah Blais, Madison Bossie, Keanen Bowden, Alizja Cook, Samantha Cressey, Ahna Dostie, Kadyn Dufour, Ryleigh Emmert, Libby Forgues, Emily Fournier, Lilly Gish, Mya Grant, Zachary Jawor, Evan Knowlton, Leah Landry, Kathryn Laslie, Kaura Lawrence, Tyler Levesque, Brea Mathieu, Aspen McElfresh, Cecilia Miller, Suleyman Mohamed, Cadence Nadeau, Paige Pomerleau, Keira Potvin, Caleb Reissfelder, Trevin Ritchie, Andre Salvador, Loreli Scoppettuolo, Wayne Shaw, Abas Shidad, Nafisa Tasnia.
Grade 12: Grace Allen, Rylee Barry, Jordan Bedard, Chloe Bilodeau, Kate Bilodeau, Nephi Cadima, Dominic Chasse, Arabella Clemons, Elena Clothier, Hannah Collins, Amy Cote, Logan Cote, Adia Coulombe, Gavin Cronkhite, Shylah Curran, Hamdi Dakane, Damon DeWitt, Olivia Deschenes, Brianne Dube, Paige Dymkoski, Molly Gallagher, Charlotte Gastonguay, Joseph Gendron, Abigail Heutz, Miranda Heutz, Noah Hill, Bridget Kahan, Rokayatou Katou, Elizabeth Knowlton, Madison LaFlamme, Asia Lafrance, Olivia Lampron, Cecilia Landry, Gemma Landry, Katherine Lavallee, Anna Legare, Noah Liberty, Braeden Lynch, Aurora Martin, Danny May, Johnny Michareune, Muna Mohamed, Malina Moore, Katherine Morin, Jamyah Nicolas, Julia Paquette, Sydney Roy, Cole Savard, Nicole Sevigny, Aurore Shima, Curtis Stinson, Abigail Svor, Julia Svor, Grace Taylor.
Second Honors
Grade nine: Aisha Abdi, Bilan Abdi, Salma Abdi, Yohannes Abraham, Salman Ahmed, Yousif Al Taefy, Abdourahman Ali, Faysal Ali, Kelsea Anderson, Dru Angelides, Gavin Bavis, Abigail Beaucage, Natalie Beaudoin, Madison Binette, Evan Chabot, Kinsley Charest, Emma Chute, Jasmine Connor-Schade, Nolan Cote, Braelyn Cox, Brody Cyr, Caitlyn Deschenes, Gibson Dozois, Bella Dube, Gabriel Frank, Jemima Furah, Paul Gagnon, Mackenzie Garcia, Elaina Gendron, Kaydence Gibson, Calista Karas, Michael Klick, Natalee Knowlton, Siara Laliberte, Daven Langelier, Hugo Lopes, Brooke Lovering, Everett Mailhot, Safia Mayow, Sean McKeen, Taylor Melvin, Calvin Miller, Ayub Mohamed, Sadri Mohamed, Irene Morales, Nicholas Pelletier, Claudia Provost, Emersyn Rowles, Aiden St. George, Kaili Sumner, Alyssa Tremblay, Owen Whitlow, Connor Wolverton, Anita Yonis.
Grade 10: Ghassan Abdelrahim, Nahomi Alfonso, Bisharo Ali, Tanner Anctil, Zion Aube, Moriah Baillargeon, Ahmed Baraki, Kaydence Bell, Hicham Bontogo, Daniel Chabot, Preston Charest, Anna Dionne, Hanna Dualeh, Hannah Dube, Daniel Feliciana Kunzika, Benjamin Fogle, Chanise Foster, Gabrielle Gladu, Ethan Gousse, Carter Gregoire, Camar Heban, Chloe Hilton, James Hudson, Ahmed Hussein, Fartun Hussein, Ryan Lynch, Saadaq Mahamed, Kimberley McLaughlin, Assyl Mohamed, Farid Muhammad-Aceto, Sabrina Nelson, Hamze Nur, Samantha Ogwudiegwu, Courtney Ruth, Daxton St. Hilaire, Alivia Stacey, Elijah Taylor, Ariana Touchette-Ruiz, Julien Turmenne, Wyatt Vallee.
Grade 11: Nasro Aden, Samira Aden, Halimo Ahmed, Fahdi Alew, Makenzie Anderson, Mya Arsenault, Alexander Babb, Damon Bossie, Joshua Brito, Jocelyn Coons, Sage Cormier, Nyaziel Deng, Igor Domingues, Matthew Dube, Maria Del Cielo Escobar, Jorja Flynn, Malik Foster, Narya Gagnon, Drake Gauvin-Follansbee, Brooklyn Giambra, Gavin Golder, Olivia Higgs, Alexis Hopper, Owen Hussey, Anzal Isaak, Ashlyn Jean, Adelina Kadima, Xavier Lahr, Emily Faith Lowe, Chase McKeen, Isabella Miller, Habiba Mohamed, Malyun Mohamed, Mohamed Mohamed, Nisrin Mohamed, Tara Nash, Lorie Ninganza, David Omasombo, Benjamin Pelletier, Dominic Pelletier, John Pinkham, Trekk Skeate, Teliah Viscone, Kelsey Westleigh.
Grade 12: Idey Abdi, Asha Abdikadir, Mason Beaudoin, Tyler Beaulieu, Emma Begin, Kyrah Bellemare, Jacob Biron, Deven Blake, Michaela Borges, Madison Brousseau, Madison Conley, Caleb Cyr, Liban Dahir, Samuel Davis, Amelia Doiron, Isabelle Dube, Kaitlyn Esposito, Assira Ferreira, Lauren Foster, Skylar Gelinas, Grace Grimmel-Flash, Elizabeth Homan, Caitlin Kearney, Anthony Krantz, Brian Lac, Jillian Lacombe, Mason Longchamps, Owen Martin, Justice McBride, Hunter McKellick, Jacob Metivier, Ahmed Mohamed, Daymon Morin, Fardowsa Muktar, Jeyleanne Pellot, James Pulk, Joshua Randall, Nathaniel Roaix, Caleb Robitaille, Habiba Samow, Benjamin Sehl, Emily Strachan, Caleb Suli, Parker Thibault, Ariana Vallee, Eliza Waciba, David Williams, Khadidja Youssouf.
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